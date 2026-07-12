Еще 1320 оккупантов и большое количество техники: потери России по состоянию на 12 июля

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 419 090 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения врага в Украину по состоянию на 12 июля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 419 090 (+1 320) человек;
- танков – 12 120 (+4);
- боевых бронированных машин – 24 928 (+6);
- артиллерийских систем – 45 807 (+53);
- РСЗО – 1 928 (+4);
- средств ПВО – 1 485 (+0);
- самолетов – 437 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 403 959 (+2 034);
- наземных робототехнических комплексов – 1 883 (+15);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 119 038 (+428);
- специальной техники – 4 407 (+5);
- крылатых ракет – 4 889 (+2).
Потери россиян по состоянию на 12 июля / Инфографика Генштаба
Напомним, что 11 июля Силы обороны нанесли серию ударов по военным объектам России. Под прицел попали полигон, штабы БПЛА и НПЗ на вражеских, а также временно оккупированных территориях.
Также были поражены 21 танкер, буксиры, сухогрузы и другие плавсредства.