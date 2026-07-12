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24 Канал Новости мира втрати Росії на 12 липня
12 июля, 06:42
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Еще 1320 оккупантов и большое количество техники: потери России по состоянию на 12 июля

София Рожик

Россия продолжает нести потери в живой силе и технике на фронте в Украине. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 320 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 419 090 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения врага в Украину по состоянию на 12 июля 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 419 090 (+1 320) человек;
  • танков – 12 120 (+4);
  • боевых бронированных машин – 24 928 (+6);
  • артиллерийских систем – 45 807 (+53);
  • РСЗО – 1 928 (+4);
  • средств ПВО – 1 485 (+0);
  • самолетов – 437 (+0);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 403 959 (+2 034);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 883 (+15);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 119 038 (+428);
  • специальной техники – 4 407 (+5);
  • крылатых ракет – 4 889 (+2).

Потери россиян по состоянию на 12 июля / Инфографика Генштаба

Напомним, что 11 июля Силы обороны нанесли серию ударов по военным объектам России. Под прицел попали полигон, штабы БПЛА и НПЗ на вражеских, а также временно оккупированных территориях.

Также были поражены 21 танкер, буксиры, сухогрузы и другие плавсредства.