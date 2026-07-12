Ще 1320 окупантів і багато техніки: втрати Росії на 12 липня

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 419 090 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 12 липня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 419 090 (+1 320) осіб;

танків – 12 120 (+4);

бойових броньованих машин – 24 928 (+6);

артилерійських систем – 45 807 (+53);

РСЗВ – 1 928 (+4);

засобів ППО – 1 485 (+0);

літаків – 437 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 403 959 (+2 034);

наземних робототехнічних комплексів – 1 883 (+15);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 119 038 (+428);

спеціальної техніки – 4 407 (+5);

крилатих ракет – 4 889 (+2).

Втрати росіян станом на 12 липня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, що 11 липня Сили оборони завдали серію ударів по військових об'єктах Росії. Під приціл потрапили полігон, штаби БпЛА та НПЗ на ворожих, а також тимчасово окупованих територіях.

Також було уражено 21 танкер, буксири, суховантажі та інші плавзасоби.