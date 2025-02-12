Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Россия потеряла:
- личного состава – около 853 030 (+1150) человек,
- танков – 10 023 (+9),
- боевых бронированных машин – 20 871 (+27),
- артиллерийских систем – 22 976 (+53),
- РСЗВ – 1 276 (+1),
- средства ПВО – 1 061 (+1),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 24 919 (+164),
- крылатые ракеты – 3 057 (+1),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 36 928 (+121),
- специальная техника – 3 742 (+1).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Ранее Владимир Зеленский сообщил также о потерях среди военных КНДР, которые воюют на стороне России в Курской области. По информации президента Украины, на Курщине уже погибло около 4000 северокорейских солдат.