Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Россия потеряла:

личного состава – около 853 030 (+1150) человек,

танков – 10 023 (+9),

боевых бронированных машин – 20 871 (+27),

артиллерийских систем – 22 976 (+53),

РСЗВ – 1 276 (+1),

средства ПВО – 1 061 (+1),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 24 919 (+164),

крылатые ракеты – 3 057 (+1),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 36 928 (+121),

специальная техника – 3 742 (+1).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее Владимир Зеленский сообщил также о потерях среди военных КНДР, которые воюют на стороне России в Курской области. По информации президента Украины, на Курщине уже погибло около 4000 северокорейских солдат.