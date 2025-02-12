Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Росія втратила:
- особового складу – близько 853 030 (+1150) осіб,
- танків – 10 023 (+9),
- бойових броньованих машин – 20 871 (+27),
- артилерійських систем – 22 976 (+53),
- РСЗВ – 1 276 (+1),
- засоби ППО – 1 061 (+1),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 919 (+164),
- крилаті ракети – 3 057 (+1),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 928 (+121),
- спеціальна техніка – 3 742 (+1).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Раніше Володимир Зеленський повідомив також про втрати серед військових КНДР, які воюють на боці Росії у Курській області. За інформацією президента України, на Курщині вже загинуло близько 4000 північнокорейських солдатів.