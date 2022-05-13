ВСУ уничтожили уже 26 900 оккупантов: сожжено много техники врага

Украинские военные продолжают беспощадно уничтожать российских оккупантов. ВСУ ликвидировали уже около 26 900 врагов.

Соответствующая информация была обнародована в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины 13 мая. Данные ориентировочные, ведь их подсчет усложнен интенсивными боевыми действиями.

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Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля ориентировочно составили:

личного состава – около 26 900 человек (+250);

танков – 1 205 единиц (+10);

боевых бронированных машин – 2 900 единиц (+27);

артиллерийских систем – 542 единицы (+8);

РСЗО – 193 единицы (+2);

средства ПВО – 88 единиц (+1);

самолетов – 200 единиц (+1);

вертолетов – 162 единицы (+1);

автомобильной техники и цистерны с топливом – 2042 единицы (+23);

кораблей/катеров – 13 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 единиц (+7);

специальной техники – 41 единица;

крылатых ракет – 95 единиц (+1).

Актуальные потери врага на 13 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Нынешняя ситуация на фронте: коротко

Согласно актуальной карте боевых действий, достаточно напряженной сейчас ситуация на востоке, а также на юге Украины.

Восточная операционная зона. Там российские военные продолжают вести наступательные действия. Сейчас они стремятся установить контроль над Донбассом, Луганщиной и Херсонщиной. Также оккупанты не оставляют попыток удержать сухопутный коридор между этими областями, а также временно оккупированным Крымом.

Волынское и Подольское направления. Оккупанты активных действий в этих направлениях не проводили. Что касается подразделений вооруженных сил Беларуси, то они сейчас направлены на прикрытие госграницы как в Брестской, так и в Гомельской областях.

Северское направление. Там в Брянской и Курской областях России усиленно охраняются участки украинско-российской границы. Но это еще не все, ведь именно оттуда по приграничным населенным пунктам Украины бьют российские военные.

Слобожанское направление. В этом направлении оккупанты перегруппировывают подразделения, пополняют запасы оружия и топлива. В общем, делают все для того, чтобы возобновить наступление.

Харьковское направление. Наступательных действий на нем враги не вели. Они делают все возможное для того, чтобы не допустить ВСУ к границе. В частности, в районе населенного пункта Веселое.

Актуальная карта боевых действий / Скриншот liveuamap

Донецкое направление. Здесь российские военные стремятся установить полный контроль над Рубежным, а на Лиманском направлении – закрепиться в районе Александровки. Что касается Бахмутского, то оккупанты провели безрезультатный штурм в направлении Орехово, а также в районе Камышевахи.

Что касается Мариуполя, то его оккупанты продолжают обстреливать. Но максимум усилий они направляют именно на комбинат "Азовсталь", который атакуют из всего возможного оружия.

Запорожское и Южнобужское направление. Как на Новопавловском, так и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали линию разграничения из артиллерии. Кроме того, проводили они воздушную разведку. На Южнобужском направлении активных действий не совершали. Из ствольной артиллерии и минометов обстреливали населенные пункты в районах Александровки, Таврического, Котлярева, Ганновки, Осокоровки.

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