ВСУ ликвидировали 37 570 захватчиков: свежие потери врага

Благодаря слаженной работе и профессионализму наших защитников удалось ликвидировать 37 570 захватчиков. Только за сутки ряды "двухсотых" пополнили 10 оккупантов.

Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 13 июля. Подсчет не может быть точным из-за интенсивных боевых действий. То есть, вероятно, что ликвидированных оккупантов больше.

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Общие потери врага

За время полномасштабной войны удалось уничтожить:

личного состава – около 37 570 человек;

танков – 1649 единиц;

боевых бронированных машин – 3832 единицы;

артиллерийских систем – 839 единиц;

РСЗО – 247 единиц;

средства ПВО – 109 единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 188 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 678 единиц;

крылатые ракеты – 155 единиц;

корабли /катера – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2704 единицы;

специальной техники – 67 единиц.

Что оккупанты потеряли за последние сутки:

личного состава – 10 человек;

боевых бронированных машин – 3 единицы;

артиллерийских систем – 1 единицу;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 единицы;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 единиц;

специальной техники – 1 единица.

Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.