Минус 1160 оккупантов и почти полсотни единиц различной техники: потери врага 13 августа

13 августа 2024, 07:55
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Автор: Анастасия Лукашевская

Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают наносить противнику потери. За сутки защитники ликвидировали 1160 оккупантов.

С начала вторжения России в Украину потери российской армии достигли 593 160 военных в живой силе. Актуальную статистику обнародовал Генштаб по состоянию на 13 августа. Отмечают, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Потери россиян 13 августа

  • личного состава – около 593160 (+1160) человек,
  • танков – 8455 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 16385 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 16764 (+36) ед,
  • РСЗО – 1146 (+0) ед,
  • средства ПВО – 920 (+1) ед,
  • самолетов – 366 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13491 (+19),
  • крылатые ракеты – 2426 (+0),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22649 (+59) ед,
  • специальная техника – 2806 (+5)