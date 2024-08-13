Минус 1160 оккупантов и почти полсотни единиц различной техники: потери врага 13 августа

Силы обороны продолжают наносить противнику потери. За сутки защитники ликвидировали 1160 оккупантов.

С начала вторжения России в Украину потери российской армии достигли 593 160 военных в живой силе. Актуальную статистику обнародовал Генштаб по состоянию на 13 августа. Отмечают, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Потери россиян 13 августа