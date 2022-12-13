Удачная охота: ССО уничтожили враждебный расчет ПТРК дроном Switchblade 300
Украинские бойцы продолжают наносить оккупантам сокрушительные потери. В частности, операторы ССО испепелили вражеский расчет ПТРК.
По россиянам ударили бойцы 3-го отдельного полка СпП имени князя Святослава Храброго. Атака завершилась для захватчиков потерями среди личного состава.
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Спецназовцы ударили по россиянам
В Командовании Сил специальных операций ВС Украины рассказали о точной работе операторов ССО с использованием ударного БПАК на одном из операционных направлений.
- При поддержке наступательных действий Сил Обороны в результате первого удара они уничтожили расчет ПТРК врага.
- Вторым дроном-камикадзе утилизировали еще большее живой силы оккупационных войск.
Удачная охота для наших ребят, в общей сложности имеем 4 "хороших россиян" (3 – "300" и 1 – "200"). Работаем дальше!
– говорится в сообщении.
Смотрите видео, как ССО ударили по оккупантам:
Общие потери врага по состоянию на 13 декабря
С начала полномасштабной войны российские оккупационные войска терпят немалые потери. По состоянию на 13 декабря украинские защитники и защитницы уже ликвидировали 95 260 захватчиков.
Кроме этого россияне стремительно теряют уйму своей техники, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, Силы обороны уже испепелили:
- 2966 танков;
- 5930 боевых бронированных машин;
- 1931 артиллерийскую систему;
- 404 РСЗО;
- 211 средств ПВО;
- 281 самолет;
- 2664 вертолета;
- 1617 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 592 крылатые ракеты;
- 16 кораблей и катеров;
- 4549 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 170 единиц специальной техники.