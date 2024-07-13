Российская армия потеряла еще более 1 тысячи воинов, 8 танков и 24 ББМ: потери врага 13 июля

13 июля 2024, 06:58
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Источник:

Генштаб

Силы обороны продолжают наносить противнику потери на поле боя. Только за прошедшие сутки защитники ликвидировали 1120 оккупантов.

Теряет враг бешеными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь российской армии в войне против Украины по состоянию на 13 июля. Отмечают, что цифры ориентировочные, вести точную статистику сложно из-за высокой интенсивности боев.

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С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 558 тысяч военных.

Потери российской армии

  • личного состава – около 557770 (+1120) человек,
  • танков – 8199 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 15779 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 15216 (+58) ед,
  • РСЗО – 1119 (+0) ед,
  • средства ПВО – 889 (+1) ед,
  • самолетов – 361 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12069 (+34),
  • крылатые ракеты – 2397 (+0),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 20461 (+52) ед,
  • специальная техника – 2556 (+13).

Потери российской армии по состоянию на 13 июля / Инфографика Генштаба

Автор: Анастасія Лукашевська