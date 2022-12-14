ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов за сутки: потери врага выросли до 96 000
14 декабря 2022, 09:40Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
ВСУ стремительно сокращают численность "второй армии мира". С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли по меньшей мере 96 тысяч своих солдат.
За сутки количество захватчиков сократилось еще на 740 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время ожесточенных боев.
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Потери русской армии в технике
- танков – 2 970,
- боевых бронированных машин – 5 937,
- артиллерийских систем – 1 931,
- РСЗВ – 404,
- средств ПВО – 211,
- самолетов – 281,
- вертолетов – 264,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 617,
- крылатых ракет – 592,
- кораблей/катеров – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 562,
- специальной техники – 171.
Потери оккупантов за сутки
За прошедшие сутки ВСУ превратили в металлолом по меньшей мере 4 российских танка, 7 боевых бронированных машин, 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 единицу специальной техники.
ВСУ ударили по пунктам управления россиян и уничтожили вражеский склад
- Генштаб ВСУ сообщал, что в ночь с 12 на 13 декабря в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области ВСУ уничтожили более 15 военнослужащих вооруженных сил России;
- Кроме этого, наши воины ударили по складу боеприпасов врага в Запорожской области, в результате чего более 100 оккупантов получили ранения.
- Также известно, что наши подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по 2 пунктам управления и 4 районам сосредоточения личного состава россиян.