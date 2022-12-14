ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов за сутки: потери врага выросли до 96 000

ВСУ стремительно сокращают численность "второй армии мира". С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли по меньшей мере 96 тысяч своих солдат.

За сутки количество захватчиков сократилось еще на 740 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время ожесточенных боев.

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Потери русской армии в технике

танков – 2 970,

боевых бронированных машин – 5 937,

артиллерийских систем – 1 931,

РСЗВ – 404,

средств ПВО – 211,

самолетов – 281,

вертолетов – 264,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 617,

крылатых ракет – 592,

кораблей/катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 562,

специальной техники – 171.

Потери оккупантов за сутки

За прошедшие сутки ВСУ превратили в металлолом по меньшей мере 4 российских танка, 7 боевых бронированных машин, 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 единицу специальной техники.

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