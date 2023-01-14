Более 500 оккупантов и десятки единиц техники: свежие потери врага по состоянию на 14 января

Воины ВСУ каждый день рискуют своей жизнью, чтобы сдержать врага и выгнать его из украинских земель. На 14 января украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 114 660 захватчиков.

За сутки количество захватчиков сократилось еще на 530 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время упорных боев.

Важно Резников рассказал, сколько украинских воинов погибает в войне

Потери русской армии в технике

танков – 3104;

боевых бронированных машин – 6173;

артиллерийских систем – 2090;

РСЗО – 437;

средств ПВО – 219;

самолетов – 286;

вертолетов – 276;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1687;

крылатых ракет – 723;

кораблей/катеров – 17;

автомобильной техники и автоцистерн – 4846;

специальной техники – 186.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 14 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Враг атакует и терпит потери

Только за минувшие сутки нашей авиации удалось нанести 9 ударов по районам скопления живой силы врага. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили:

2 пункта управления,

8 районов скопления живой силы,

зенитный ракетный комплекс,

3 склада боеприпасов,

2 другие важные объекты врага.

В то же время следует понимать, что оккупантов не останавливают безумные потери. Они постоянно продолжают попытки воплотить в жизнь свою влажную мечту. Речь идет о выходе на административные границы Донецкой области.

Так что ежедневно они совершают наступления на Бахмутское направление. Кроме того, безуспешные наступательные действия наблюдаются на Авдеевском направлении. Что касается Купянского и Лиманского, там враг стремится улучшить свое тактическое положение.

Только за минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки у ряда населенных пунктов на Донбассе. Речь идет о Площадке, Белогоровке и Краснопоповке на Луганщине, а также Роздоловке, Соли, Красной Горе, Бахмуте, Водяном, Кременной, Победе, Майорске, Марьинке, Большой Новоселке на Донетчине.

Добавим, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях не зафиксировали за минувшие сутки наступательные группировки врага. В то же время, были обстрелы Черниговщины, Сумщины и Харьковщины. Поливал огнем захватчик также населенные пункты на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Херсонском направлениях.