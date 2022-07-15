ВСУ ликвидировали 38 тысяч оккупантов: новые потери врага

С 24 февраля ВСУ уничтожили около 38 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши военные ликвидировали более сотни врагов.

Актуальные данные по состоянию на утро 15 июля обнародовал Генштаб. Цифры – приблизительные из-за высокой интенсивности боевых действий.

К теме ВСУ успешно отбили штурм Кодемы и Белогоровки: россияне бесславно ушли

Общие потери врага на фронте

Украинцы любят, когда потери живой силы оккупантов доходят до круглой цифры. Утром 15 июля стало известно, что украинские защитники и защитницы ликвидировали уже около 38 тысяч российских захватчиков.

Также враг потерял:

танков – 1 672 единицы,

боевых бронированных машин – 3 866 единиц,

артиллерийских систем – 842 единицы,

РСЗО – 247 единиц,

средства ПВО – 109 единиц,

самолетов – 220 единиц,

вертолетов – 188 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 681,

крылатые ракеты – 155,

корабли, катера – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 731 единица,

специальная техника – 67 единиц.

Оккупанты потеряли еще один самолет и множество наземной техники

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 130 живой силы врага. Кроме этого, на лом отправились 5 танков, 14 боевых бронированных машин, 2 артиллерийские системы, 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн и даже 1 самолет.

Отмечается, что вчера наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Потери врага 15 июля / Инфографика Генштаба

К слову, недавно Вооруженные Силы Украины уничтожили еще несколько российских военных высокого ранга, в том числе командиров. Среди них есть полковник, капитан и старший лейтенант.

К теме – мы знаем слабые места Крымского моста: смотрите видео