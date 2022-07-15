ВСУ ликвидировали 38 тысяч оккупантов: новые потери врага
С 24 февраля ВСУ уничтожили около 38 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши военные ликвидировали более сотни врагов.
Актуальные данные по состоянию на утро 15 июля обнародовал Генштаб. Цифры – приблизительные из-за высокой интенсивности боевых действий.
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Общие потери врага на фронте
Украинцы любят, когда потери живой силы оккупантов доходят до круглой цифры. Утром 15 июля стало известно, что украинские защитники и защитницы ликвидировали уже около 38 тысяч российских захватчиков.
Также враг потерял:
- танков – 1 672 единицы,
- боевых бронированных машин – 3 866 единиц,
- артиллерийских систем – 842 единицы,
- РСЗО – 247 единиц,
- средства ПВО – 109 единиц,
- самолетов – 220 единиц,
- вертолетов – 188 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 681,
- крылатые ракеты – 155,
- корабли, катера – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 731 единица,
- специальная техника – 67 единиц.
Оккупанты потеряли еще один самолет и множество наземной техники
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 130 живой силы врага. Кроме этого, на лом отправились 5 танков, 14 боевых бронированных машин, 2 артиллерийские системы, 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн и даже 1 самолет.
Отмечается, что вчера наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
Потери врага 15 июля / Инфографика Генштаба
К слову, недавно Вооруженные Силы Украины уничтожили еще несколько российских военных высокого ранга, в том числе командиров. Среди них есть полковник, капитан и старший лейтенант.
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