Еще 200 оккупантов, 13 танков и 4 самолета: свежие потери врага
Источник:Генштаб ВСУ
Войска врага несут колоссальные потери в Украине. С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали 53 850 оккупантов.
За прошедшие сутки отправить на тот свет удалось 200 российских военных. Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 15 сентября.
Важно ВСУ отбили 8 вражеских атак: уничтожены пункты управления, техника и живая сила
Сколько техники потерял враг
- Танков – 2 193 (+13 за минувшие сутки) единицы;
- боевых бронированных машин – 4 682 (+17) единицы;
- артиллерийских систем – 1 295 (+5) единиц;
- РСЗО – 311 (+0) единиц;
- средств ПВО – 167 (+0) единиц;
- самолетов – 250 (+4) единиц;
- вертолетов – 215 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0) единиц;
- крылатых ракет – 233 единицы;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 522 (+21) единицы;
- специальной техники – 120 (+0) единиц.
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях.
Потери врага по состоянию на 15 сентября / Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожают захватчиков и отражают их атаки
На Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь нашей территории. Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.
За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 11 ударов – поражены шесть позиций и мест скопления живой силы и техники противника, три позиции зенитных ракетных комплексов, сбит один самолет противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Кроме того, подтверждено уничтожение четырех реактивных систем залпового огня "Град" в Херсонской области, попавших в зону поражения 12 сентября текущего года, и продовольственного склада оккупантов в Докучаевске.
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