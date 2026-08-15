В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 465 810 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны по состоянию на 15 августа 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 465 810 (+1 370) человек;
- танков – 12 269 (+5);
- боевых бронированных машин – 25 144 (+3);
- артиллерийских систем – 47 932 (+62);
- РСЗО – 2 026 (+2);
- средств ПВО – 1 568 (+3);
- самолетов – 439 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 461 484 (+1 835);
- наземных робототехнических комплексов – 2 241 (+12);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 134 375 (+522);
- специальной техники – 4 528 (+4),
- крылатых ракет – 5 007 (+0).
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Потери России / Фото Генштаба
Напомним, что только за последний месяц украинские спецназовцы превратили в металлолом почти 2 400 единиц российского автотранспорта. Под прицел попали не только обычные грузовики, но и командно-штабные машины и разнообразная военная спецтехника.