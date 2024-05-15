Еще 1510 российских воинов ликвидировали ВСУ: потери врага 15 мая
Российские войска несут сокрушительные потери на войне в Украине. С начала наступления на Харьковщину это количество только растет.
Об актуальных потерях врага по состоянию на 15 мая отчитались в Генштабе. Отмечают, что цифры ориентировочные, ведь бои достаточно интенсивные.
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Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1510 российских оккупантов. С начала масштабного вторжения потери российской армии приблизились к 487 тысячам воинов.
Враг также теряет технику на поле боя. В частности, этих суток наши защитники минуснули 14 танков и 23 артсистемы противника.
Потери россиян на войне по состоянию на сегодня
- личного состава – около 486940 (+1510) человек
- танков – 7510 (+14)
- боевых бронированных машин – 14508 (+48)
- артиллерийских систем – 12538 (+23)
- РСЗВ – 1070 (+0)
- средства ПВО – 798 (+0)
- самолетов – 351 (+0)
- вертолетов – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10015 (+30)
- крылатые ракеты – 2199 (+2)
- корабли /катера – 26 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 16955 (+48)
- специальная техника – 2061 (+7)
Потери россиян по состоянию на 15 мая / Инфографика Генштаба
Враг наступает на Харьковщине: актуально
Российские войска используют новую тактику в этом направлении – небольшие штурмовые группы численностью не более пяти человек проникают на украинские позиции, а затем объединяются с другими небольшими штурмовыми группами в большую ударную группу.
Использование небольших штурмовых групп, как считают в ISW, может способствовать увеличению потерь живой силы россиян и техники и замедлению общего темпа наступления на этом направлении.