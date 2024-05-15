Еще 1510 российских воинов ликвидировали ВСУ: потери врага 15 мая

Российские войска несут сокрушительные потери на войне в Украине. С начала наступления на Харьковщину это количество только растет.

Об актуальных потерях врага по состоянию на 15 мая отчитались в Генштабе. Отмечают, что цифры ориентировочные, ведь бои достаточно интенсивные.

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Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1510 российских оккупантов. С начала масштабного вторжения потери российской армии приблизились к 487 тысячам воинов.

Враг также теряет технику на поле боя. В частности, этих суток наши защитники минуснули 14 танков и 23 артсистемы противника.

Потери россиян на войне по состоянию на сегодня

личного состава – около 486940 (+1510) человек

танков – 7510 (+14)

боевых бронированных машин – 14508 (+48)

артиллерийских систем – 12538 (+23)

РСЗВ – 1070 (+0)

средства ПВО – 798 (+0)

самолетов – 351 (+0)

вертолетов – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10015 (+30)

крылатые ракеты – 2199 (+2)

корабли /катера – 26 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 16955 (+48)

специальная техника – 2061 (+7)



Потери россиян по состоянию на 15 мая / Инфографика Генштаба

Враг наступает на Харьковщине: актуально

Российские войска используют новую тактику в этом направлении – небольшие штурмовые группы численностью не более пяти человек проникают на украинские позиции, а затем объединяются с другими небольшими штурмовыми группами в большую ударную группу.

Использование небольших штурмовых групп, как считают в ISW, может способствовать увеличению потерь живой силы россиян и техники и замедлению общего темпа наступления на этом направлении.