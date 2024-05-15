Еще 1510 российских воинов ликвидировали ВСУ: потери врага 15 мая

15 мая 2024, 07:46
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Российские войска несут сокрушительные потери на войне в Украине. С начала наступления на Харьковщину это количество только растет.

Об актуальных потерях врага по состоянию на 15 мая отчитались в Генштабе. Отмечают, что цифры ориентировочные, ведь бои достаточно интенсивные.

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Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1510 российских оккупантов. С начала масштабного вторжения потери российской армии приблизились к 487 тысячам воинов.

Враг также теряет технику на поле боя. В частности, этих суток наши защитники минуснули 14 танков и 23 артсистемы противника.

Потери россиян на войне по состоянию на сегодня

  • личного состава – около 486940 (+1510) человек
  • танков – 7510 (+14)
  • боевых бронированных машин – 14508 (+48)
  • артиллерийских систем – 12538 (+23)
  • РСЗВ – 1070 (+0)
  • средства ПВО – 798 (+0)
  • самолетов – 351 (+0)
  • вертолетов – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10015 (+30)
  • крылатые ракеты – 2199 (+2)
  • корабли /катера – 26 (+0)
  • подводные лодки – 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16955 (+48)
  • специальная техника – 2061 (+7)


Потери россиян по состоянию на 15 мая / Инфографика Генштаба

Враг наступает на Харьковщине: актуально

Российские войска используют новую тактику в этом направлении – небольшие штурмовые группы численностью не более пяти человек проникают на украинские позиции, а затем объединяются с другими небольшими штурмовыми группами в большую ударную группу.

Использование небольших штурмовых групп, как считают в ISW, может способствовать увеличению потерь живой силы россиян и техники и замедлению общего темпа наступления на этом направлении.

Автор: Анастасія Лукашевська