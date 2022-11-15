На "концерте Кобзона" аншлаг: безумные потери врага по состоянию на 15 ноября
Источник:Генштаб ВСУ
Российское войско несет колоссальные потери в Украине. По состоянию на 15 ноября защитники ликвидировали 82 080 врагов.
Как отмечают в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки удалось отправить на тот свет 710 российских захватчиков. Обратим внимание, что эта цифра еще уточняется. В течение дня могут опубликовать обновленные данные.
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Потери врага в технике
С начала полномасштабного вторжения наши военные уничтожили:
- танков – 2861 (+13) единицу,
- боевых бронированных машин – 5773 (+25) единицы,
- артиллерийских систем – 1850 (+11) единиц,
- РСЗО – 393 единицы,
- средств ПВО – 208 (+2) единиц,
- самолетов – 278 единиц,
- вертолетов – 261 единица,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1511 (+2) единиц,
- крылатых ракет – 399 единиц,
- кораблей и катеров – 16 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4351 (+35) единицу,
- специальной техники – 160 единиц.
Оккупанты продолжают наступать
Безумные потери врага напрямую связаны с их попытками идти в наступление. За прошедшие сутки враг пытался идти вперед на трех направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.
Отбить атаки оккупантов удалось неподалеку от Новоселовского на Луганщине, Белогоровке, Бахмуте, Бахмутском, Времевке, Красногоровке, Марьинке, Новокалиновом, Новомихайловке, а также Первомайского на Донетчине.
Не обошлось и без обстрелов
За минувшие сутки зафиксировали 4 ракетных и 23 авиаудара со стороны россиян. Кроме того, враги совершили более 70 обстрелов с использованием РСЗО.
Под атаки попали населенные пункты Северского, Слобожанского, Купянского, Лиманского, Бахмутского, Авдеевского, Новопавловского, Запорожского и Херсонского направлений. По ним враг открывал огонь из всех видов вооружения.
Заметим, что на Волынском и Полесском существенных изменений не наблюдается. Но следует быть готовым к возможной угрозе с территории Беларуси. Ее враг использует для атак ракетами, авиацией, а также дронами-камикадзе.
Какая ситуация на фронте – главное из сводки Генштаба от 15 ноября: смотрите видео