На "концерте Кобзона" аншлаг: безумные потери врага по состоянию на 15 ноября

Российское войско несет колоссальные потери в Украине. По состоянию на 15 ноября защитники ликвидировали 82 080 врагов.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки удалось отправить на тот свет 710 российских захватчиков. Обратим внимание, что эта цифра еще уточняется. В течение дня могут опубликовать обновленные данные.

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Потери врага в технике

С начала полномасштабного вторжения наши военные уничтожили:

танков – 2861 (+13) единицу,

боевых бронированных машин – 5773 (+25) единицы,

артиллерийских систем – 1850 (+11) единиц,

РСЗО – 393 единицы,

средств ПВО – 208 (+2) единиц,

самолетов – 278 единиц,

вертолетов – 261 единица,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1511 (+2) единиц,

крылатых ракет – 399 единиц,

кораблей и катеров – 16 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4351 (+35) единицу,

специальной техники – 160 единиц.

Актуальные потери врага по состоянию на 15 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

Оккупанты продолжают наступать

Безумные потери врага напрямую связаны с их попытками идти в наступление. За прошедшие сутки враг пытался идти вперед на трех направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

Отбить атаки оккупантов удалось неподалеку от Новоселовского на Луганщине, Белогоровке, Бахмуте, Бахмутском, Времевке, Красногоровке, Марьинке, Новокалиновом, Новомихайловке, а также Первомайского на Донетчине.

Не обошлось и без обстрелов

За минувшие сутки зафиксировали 4 ракетных и 23 авиаудара со стороны россиян. Кроме того, враги совершили более 70 обстрелов с использованием РСЗО.

Под атаки попали населенные пункты Северского, Слобожанского, Купянского, Лиманского, Бахмутского, Авдеевского, Новопавловского, Запорожского и Херсонского направлений. По ним враг открывал огонь из всех видов вооружения.

Заметим, что на Волынском и Полесском существенных изменений не наблюдается. Но следует быть готовым к возможной угрозе с территории Беларуси. Ее враг использует для атак ракетами, авиацией, а также дронами-камикадзе.

Какая ситуация на фронте – главное из сводки Генштаба от 15 ноября: смотрите видео