15 октября, 06:51
Минус 1880 оккупантов и сотни единиц важной техники: потери России на 15 октября
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 880 оккупантов.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 559 230 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 15 октября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 559 230 (+1 880) человек;
- танков – 12 414 (+0);
- боевых бронированных машин – 25 537 (+2);
- артиллерийских систем – 51 233 (+38);
- РСЗО – 2 216 (+4);
- средств ПВО – 1 707 (+3);
- самолетов – 443 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 564 897 (+1 308);
- наземные робототехнические комплексы – 2 955 (+4);
- корабли / катера – 35 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 163 324 (+535);
- специальная техника – 4 830 (+2);
- крылатые ракеты – 5 130 (+4).
Потери противника на 15 октября / Генштаб
Кстати, по словам Зеленского, каждый украинец убивает 7 – 10 оккупантов. В настоящее время Россия теряет 43 000 человек ежемесячно.