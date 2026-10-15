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15 октября, 06:51
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Минус 1880 оккупантов и сотни единиц важной техники: потери России на 15 октября

София Рожик

Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 880 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 559 230 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 15 октября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 559 230 (+1 880) человек;
  • танков – 12 414 (+0);
  • боевых бронированных машин – 25 537 (+2);
  • артиллерийских систем – 51 233 (+38);
  • РСЗО – 2 216 (+4);
  • средств ПВО – 1 707 (+3);
  • самолетов – 443 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 564 897 (+1 308);
  • наземные робототехнические комплексы – 2 955 (+4);
  • корабли / катера – 35 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 163 324 (+535);
  • специальная техника – 4 830 (+2);
  • крылатые ракеты – 5 130 (+4).

Потери противника на 15 октября / Генштаб

Кстати, по словам Зеленского, каждый украинец убивает 7 – 10 оккупантов. В настоящее время Россия теряет 43 000 человек ежемесячно.