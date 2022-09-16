Еще 200 оккупантов отправились к кобзону: свежие потери врага

Украинские бойцы доказывают свое мастерство, эффективно уничтожая врага. С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали 54 050 захватчиков.

Только за сутки ряды "двухсотых" пополнили 200 оккупантов. Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 16 сентября.

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Кроме того, враг имеет значительные потери в технике. В частности, с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли почти 2200 танков, более 4600 боевых бронированных машин и 250 самолетов.

Актуальные потери врага

личного состава – примерно 54 050 (+200) человек ликвидировано,

танков – 2 199 (+6) единиц,

боевых бронированных машин – 4 690 (+8) единиц,

артиллерийских систем – 1 302 (+7) единицы,

РСЗО – 312 (+1) единиц,

средств ПВО – 168 (+1) единиц,

самолетов – 250 единиц,

вертолетов – 216 (+1) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 908 единиц,

крылатых ракет – 233 единицы,

кораблей и катеров – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 550 (+28) единиц,

специальной техники – 121 (+1) единица.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Какая ситуация на главных направлениях фронта

В Генеральном штабе рассказали, что оккупанты до сих пор пытаются полностью захватить Донецкую область.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

На Северском направлении россияне обстреляли Луговку в Сумской области.

На Харьковском направлении враг открывал огонь с территории своего государства по Гоптовке, Казачьей Лопани, Малой Волчьей, Зыбиной и Стрелечей.

На Славянском направлении под огонь попали Двуречная и Гороховатка.

На Краматорском – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздоловка и Спорное.

На Бахмутском направлении – Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое.

На Авдеевском – Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне не проводили активных действий, однако обстреливали линию столкновения.

На Южнобужском – враг бил из артиллерии по всей линии столкновения.

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