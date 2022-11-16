Еще 630 оккупантов отправились на "концерт Кобзона": потери врага по состоянию на 16 ноября

Численность "второй армии мира" постоянно сокращается. С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли по меньшей мере 82 710 своих солдат.

Как отметили в Генштабе ВСУ, за сутки количество захватчиков сократилось еще на 630 человек. Они пополнили статистику потерь врага , которая с каждым днем растет.

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Потери врага в технике по состоянию на 16 ноября

танков – 2871 (+10);

боевых бронированных машин – 5797 (+24);

артиллерийских систем – 1860 (+10);

РСЗО – 393;

средства ПВО – 209 (+1);

самолетов – 278;

вертолетов – 261;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1525 (+14);

крылатые ракеты – 474 (+75);

корабли/катера – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4360 (+9);

специальная техника – 160.



Актуальные потери врага по состоянию на 16 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

Согласно данным ведомства, больше всего потерь за минувшие сутки враг понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. И неудивительно, ведь российские захватчики не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой области. Это была бы едва ли не единственная победа оккупантов в войне, которую они развязали.

Добавим, что за минувшие сутки зафиксировали атаки вблизи Белогоровки, Курдюмовки, Новокалинового, Веселого, Авдеевки, Первомайского, Водяного, Новомихайловки, а также Времевки Донецкой области. Все их нашим защитникам удалось отразить.

Потери врага растут

В Генштабе заметили, что участились случаи дезертирства. Кроме того, существенно ухудшилось морально-психологическое состояние врага. Это наблюдается среди бойцов, участвующих в боевых действиях в Луганской и Донецкой области.

Известно, что после боев в Майорском районе свою боеспособность потерял 1-й горловский территориальный батальон. В нем потери составляют более 50% "двухсотыми" и раненными. Продолжать воевать бойцы не слишком хотят.

Именно поэтому это подразделение пришлось расформировать. Командование решило остатки личного состава, который еще кое-как боеспособен, распределить по другим частям.

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