1600 оккупантов и более 130 единиц техники и вооружения: потери России по состоянию на 17 декабря

Россия продолжает терять на войне против Украины свой личный состав и военную технику. За последние сутки было ликвидировано 1600 оккупантов.

В целом российская армия уже уменьшилась более чем на 765 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России по состоянию на 17 декабря

С 24 февраля 2022 года по 17 декабря 2024 года российская армия потеряла:

личного состава – около 765110 (+1600) человек,

танков – 9567 (+4),

боевых бронированных машин – 19751 (+15),

артиллерийских систем – 21159 (+8),

РСЗО – 1256 (+0),

средств ПВО – 1025 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20406 (+34),

крылатых ракет – 2943 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 31550 (+70),

специальной техники – 3650 (+0).

Потери России по состоянию на 17 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ