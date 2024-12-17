Загалом російська армія уже зменшилася на понад 765 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії станом на 17 грудня
З 24 лютого 2022 року по 17 грудня 2024 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 765110 (+1600) осіб,
- танків – 9567 (+4),
- бойових броньованих машин – 19751 (+15),
- артилерійських систем – 21159 (+8),
- РСЗВ – 1256 (+0),
- засобів ППО – 1025 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20406 (+34),
- крилатих ракет – 2943 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31550 (+70),
- спеціальної техніки – 3650 (+0).
Втрати Росії станом на 17 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ