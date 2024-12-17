Загалом російська армія уже зменшилася на понад 765 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росіяни намагаються спалити обличчя вбитих солдатів з КНДР, аби приховати втрати, – Зеленський

Втрати Росії станом на 17 грудня

З 24 лютого 2022 року по 17 грудня 2024 року російська армія втратила:

  • особового складу – близько 765110 (+1600) осіб,
  • танків – 9567 (+4),
  • бойових броньованих машин – 19751 (+15),
  • артилерійських систем – 21159 (+8),
  • РСЗВ – 1256 (+0),
  • засобів ППО – 1025 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20406 (+34),
  • крилатих ракет – 2943 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31550 (+70),
  • спеціальної техніки – 3650 (+0).
Втрати Росії 17 грудня

Втрати Росії станом на 17 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ