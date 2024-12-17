Загалом російська армія уже зменшилася на понад 765 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії станом на 17 грудня

З 24 лютого 2022 року по 17 грудня 2024 року російська армія втратила:

особового складу – близько 765110 (+1600) осіб,

танків – 9567 (+4),

бойових броньованих машин – 19751 (+15),

артилерійських систем – 21159 (+8),

РСЗВ – 1256 (+0),

засобів ППО – 1025 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20406 (+34),

крилатих ракет – 2943 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 31550 (+70),

спеціальної техніки – 3650 (+0).

Втрати Росії станом на 17 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ