24 Канал Новости Украины Ликвидировано более 900 оккупантов и еще больше вооружения: потери России на 17 марта
17 марта, 07:48
3

Дария Черныш
Основные тезисы
  • По состоянию на 17 марта 2026 года Россия потеряла примерно 1 280 860 военных, а за прошедшие сутки – 930 оккупантов.
  • Количество уничтоженной техники включает 24 218 боевых бронированных машин и 38 477 артиллерийских систем.

Россия продолжает атаковать и наступать на Украину. Силы обороны Украины и в дальнейшем наносят потери российской армии, в частности ее личному составу.

Также возросло количество уничтоженной техники и вооружения. Подробнее об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 17 марта?

В Генштабе проанализировали, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 17 марта 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 280 860 (+930) человек;
  • танков – 11 783 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 218 (+3);
  • артиллерийских систем – 38 477 (+20);
  • РСЗВ – 1 688 (+1);
  • средства ПВО – 1 333 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 349 (+0);
  • БпЛА оперативно–тактического уровня – 183 144 (+1991);
  • крылатые ракеты – 4 468 (+0);
  • корабли/катера – 33 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 83 744 (+120);
  • специальная техника – 4 091 (+0).

Потери России на 17 марта 2026 года / Фото Генштаба ВСУ

Какие еще потери нанесли Силы обороны?

  • Ранее в Генштабе заявили, что в феврале 2026 года Россия потеряла почти 700 человек личного состава. Украинским защитникам удалось это с помощью дистанционного минирования и инженерных заграждений. Для этого они использовали дроны и наземные роботизированные комплексы.

  • ССО ВСУ ударили по объектам противника на временно оккупированных территориях. Был поражен склад МТЗ, средства РЭБ и разведки, а также логистический центр.

  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия ежемесячно начала терять 30 – 35 тысяч военных. Возможным это стало благодаря дронам Сил обороны, в частности FPV.