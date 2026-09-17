С начала полномасштабного вторжения украинские защитники уже уничтожили более 1,5 миллиона оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы потери врага?

По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 513 490 (+1 960) человек;
  • танков – 12 346 (+1);
  • боевых бронированных машин – 25 345 (+6);
  • артиллерийских систем – 49 863 (+43);
  • РСЗО – 2 139 (+2);
  • средств ПВО – 1 645 (+3);
  • самолетов – 442 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 644 (+14);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 520 508 (+1 439);
  • крылатых ракет – 5 111 (+0);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 150 018 (+461);
  • специальной техники – 4 697 (+5).


Потери России 17 сентября / Инфографика Генштаба

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страна-агрессор ежемесячно теряет более 40 тысяч солдат. Однако, несмотря на это, Владимир Путин не отказывается от войны и готов и в дальнейшем отправлять россиян на фронт.

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