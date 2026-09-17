17 сентября, 06:41
Обновлено - 06:48, 17 сентября
Минус еще почти 2000 оккупантов: какие потери понесла Россия по состоянию на 17 сентября
Оккупанты продолжают нести огромные потери в войне в Украине как в живой силе, так и в технике. Только за последние сутки Силы обороны уничтожили 1 960 российских военнослужащих.
С начала полномасштабного вторжения украинские защитники уже уничтожили более 1,5 миллиона оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Каковы потери врага?
По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 513 490 (+1 960) человек;
- танков – 12 346 (+1);
- боевых бронированных машин – 25 345 (+6);
- артиллерийских систем – 49 863 (+43);
- РСЗО – 2 139 (+2);
- средств ПВО – 1 645 (+3);
- самолетов – 442 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2 644 (+14);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 520 508 (+1 439);
- крылатых ракет – 5 111 (+0);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 150 018 (+461);
- специальной техники – 4 697 (+5).
Потери России 17 сентября / Инфографика Генштаба
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страна-агрессор ежемесячно теряет более 40 тысяч солдат. Однако, несмотря на это, Владимир Путин не отказывается от войны и готов и в дальнейшем отправлять россиян на фронт.