Минус еще почти 2000 оккупантов: какие потери понесла Россия по состоянию на 17 сентября

Оккупанты продолжают нести огромные потери в войне в Украине как в живой силе, так и в технике. Только за последние сутки Силы обороны уничтожили 1 960 российских военнослужащих.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники уже уничтожили более 1,5 миллиона оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы потери врага?

По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 513 490 (+1 960) человек;

танков – 12 346 (+1);

боевых бронированных машин – 25 345 (+6);

артиллерийских систем – 49 863 (+43);

РСЗО – 2 139 (+2);

средств ПВО – 1 645 (+3);

самолетов – 442 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2 644 (+14);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 520 508 (+1 439);

крылатых ракет – 5 111 (+0);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 150 018 (+461);

специальной техники – 4 697 (+5).



Потери России 17 сентября / Инфографика Генштаба

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страна-агрессор ежемесячно теряет более 40 тысяч солдат. Однако, несмотря на это, Владимир Путин не отказывается от войны и готов и в дальнейшем отправлять россиян на фронт.