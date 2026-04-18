СБС сожгли "Сонцепек" в Запорожье: жаркие кадры детонации

Украинские военные поймали и уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Сонцепёк". Операцию в Запорожье провели бойцы нескольких бригад "Птиц Мадьяра" и Lasar's Group.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр".

Как дроны уничтожили "Сонцепёк"?

Командующий СБС ВСУ рассказал, что 18 апреля на временно оккупированной территории Запорожской области дроны уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепек".

По цели работали пилоты 414 отдельной бригады "Птицы Мадьяра" вместе с пилотами 412 отдельной бригады Nemesis и операторами группы Lasar's Group Нацгвардии.

Уничтожение российского "Сонцепьока": смотрите видео

В видео бойцы сообщили, что сначала дроны 414 ОБр обнаружили российскую систему вместе с машинами сопровождения и нанесли удар. В результате чего из системы вылетела ракета и ударила по машине рядом.

