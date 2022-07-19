Еще 100 оккупантов, танки и артиллерийские системы: свежие потери врага

Россия не отказалась от циничной войны против Украины, из-за чего вынуждена смириться с безумными потерями в технике и живой силе. Украинские силы ликвидировали уже около 39 тысяч оккупантов.

Только за предыдущие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 100 захватчиков. Заметим, что эти цифры ориентировочные, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.

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Потери врага на войне против Украины

российская армия лишилась 1 691 танка (+4 за прошедшие сутки);

боевых бронированных машин – 3 892 единиц (+6);

артиллерийских систем – 821 единицы;

реактивных систем залпового огня – 248 единиц;

средств ПВО – 113 единиц;

самолетов – 220 единиц;

вертолетов – 118 единиц;

беспилотников – 693 единицы;

крылатых ракет – 167 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2767 единиц;

специальной техники – 70 единиц.

Кстати, больше всего оккупантов и вражеской техники наши защитники уничтожили на Краматорском направлении.



Потери россиян по состоянию на 19 июля / Инфографика Генштаба

Какая ситуация на фронте