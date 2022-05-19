Уже 28 500 мертвых оккупантов и тысячи уничтоженной техники: свежие потери российских войск

Российские войска, вторгшиеся на нашу землю, несут большие потери личного состава и техники. На 19 мая ВСУ уже уничтожили 28,5 тысяч захватчиков. За сутки удалось ликвидировать 200 врагов.

Такую информацию о потерях противника приводит Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Наши военные предупреждают, что не могут утверждать, что количество точное, потому что боевые действия очень интенсивные.

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Потери врага в технике

личного состава – 28 500 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1 254 (+3) единицы;

боевых бронированных машин – 3 063 (+20) единицы;

артиллерийских систем – 595 (+9) единиц;

РСЗО – 199 единиц;

средства ПВО – 93 (+2) единицы;

самолетов – 203 (+1) единицы;

вертолетов – 167 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14) единиц;

крылатые ракеты – 103 (+1) единиц;

корабли и катера – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 157 (+20) единиц;

специальная техника – 43 единицы.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Какая ситуация на фронте

Утром 19 мая в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия враг сосредотачивает на Донецком направлении.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. На Северском направлении подразделения противника продолжают оснащение дополнительных огневых позиций в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Харьковском направлении оккупанты пытаются удержать занятые ранее рубежи. Отмечается привлечение противником диверсионно-разведывательных групп.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. При поддержке артиллерии вел боевые действия в районе населенного пункта Большая Камышеваха, успеха не имеет, на отдельных участках понес значительные потери и был вынужден отойти на ранее занятые позиции.

Также в течение суток враг пытался наступать на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Но успеха у оккупантов не было.

На Новопавловском и запорожском направлениях активных боевых действий враг не проводил. Огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов поражал инфраструктуру и мирные жилища в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Новоданиловки, Малиновки и Гуляйполя.

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