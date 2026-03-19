Минус сотни оккупантов и единиц вооружения: потери России на 19 марта
19 марта, 06:36
Минус сотни оккупантов и единиц вооружения: потери России на 19 марта

София Рожик
Основные тезисы
  • За сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 520 оккупантов, всего с начала агрессии потери России составляют 1 284 090 человек.
  • Также с начала вторжения Россия потеряла 11 786 танков, 24 233 боевых бронированных машин, 38 538 артиллерийских систем и 1 691 РСЗО.

Войска страны-террористки снова понесли значительные потери. За предыдущие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 520 оккупантов.

Всего с начала полномасштабной агрессии Россия потеряла уже на 1 284 090 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в войне составляют:

  • личного состава – около 1 284 090 (+1520) человек;
  • танков – 11 786 (+0);
  • боевых бронированных машин – 24 233 (+4);
  • артиллерийских систем – 38 538 (+32);
  • РСЗО – 1 691 (+3);
  • средств ПВО – 1 333 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 349 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 185 724 (+1391);
  • крылатых ракет – 4 468 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 84 129 (+155);
  • специальной техники – 4 092 (+1).

Потери врага на 19 марта 2026 года / Инфографика Генштаба

