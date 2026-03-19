Минус сотни оккупантов и единиц вооружения: потери России на 19 марта
Смотрите также Из-за наступления на нескольких участках: 17 марта россияне понесли рекордные в 2026 году потери
Какие потери России?
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в войне составляют:
- личного состава – около 1 284 090 (+1520) человек;
- танков – 11 786 (+0);
- боевых бронированных машин – 24 233 (+4);
- артиллерийских систем – 38 538 (+32);
- РСЗО – 1 691 (+3);
- средств ПВО – 1 333 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 185 724 (+1391);
- крылатых ракет – 4 468 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 84 129 (+155);
- специальной техники – 4 092 (+1).
Потери врага на 19 марта 2026 года / Инфографика Генштаба
Потери России: последние новости
ССО атаковали засекреченный российский центр "Рубикон" в Донецке. Это элитное подразделение дронаров, которое считается одним из самых подготовленных и получает значительную финансовую поддержку. Ранее экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии 24 Каналу замечал, что там, где появляется "Рубикон", – сразу возникают проблемы для ВСУ.
Тем временем в России Силы обороны Украины атаковали авиастроительный завод "Авиастар" в Ульяновской области и авиаремонтный завод в Новгородской области России. Была повреждена инфраструктура и военные самолеты.
А "Призраки" ГУР уничтожили очередную новейшую РЛС "Валдай" в Крыму и другие станции. Вместе просто на ходу были атакованы два десантных катера проекта 02510 "БК-16" с экипажами.