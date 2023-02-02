За сутки на 610 "хороших русских" стало больше: потери врага по состоянию на 2 февраля

Украинские военные ежедневно уничтожают россиян и их технику. Наши бойцы только за минувшие сутки прошли 610 кафиров.

С 24 февраля 2022 г. украинские военные уничтожили 129 030 врагов. И данные не окончательны, ведь Генштаб постоянно уточняет информацию.

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Также враг имеет колоссальные потери в технике, которые ежедневно увеличиваются.

Потери врага в технике

танков – 3211 (+2);

боевых бронированных машин – 6382;

артиллерийских систем – 2212 (+5);

РСЗО – 458;

средства ПВО – 222 (+1);

самолетов – 293;

вертолетов – 284;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951;

крылатые ракеты – 796;

корабли и катера – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5064 (+3);

специальная техника – 200.

Как отмечают в американском Институте изучения войны, оккупанты продолжают нести безумные потери на поле боя. И речь не только об обычных солдатах, но и десантниках. Фактически их количество сократилось наполовину.

Об этом в одном из эфиров рассказал известный российский военкор. Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения к сентябрю 2022 года Россия потеряла 40 – 50% своих десантников. Скоро некому будет в фонтанах купаться. В то же время составители отчета отметили, что не могут подтвердить точность этой оценки.

Достижение наших ВСУ за сутки

Утром 2 февраля в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили: