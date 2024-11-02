Таким образом противник в целом ориентировочно потерял более 690 тысяч солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 697680 (+1270) человек,
  • танков – 9170 (+8);
  • боевых бронированных машин – 18487 (+17);
  • артиллерийских систем – 20076 (+37);
  • РСЗВ – 1244 (+0);
  • средств ПВО – 994 (+0);
  • самолетов – 369(+0);
  • вертолетов – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 18117 (+28);
  • крылатых ракет – 2628 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28114 (+76);
  • специальной техники – 3583 (+4).


Потери врага на 2 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ