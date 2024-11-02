Таким чином противник загалом орієнтовно втратив понад 690 тисяч солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 697680 (+1270)осіб,
- танків – 9170 (+8);
- бойових броньованих машин – 18487 (+17);
- артилерійських систем – 20076 (+37);
- РСЗВ – 1244 (+0);
- засобів ППО – 994 (+0);
- літаків – 369(+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28);
- крилатих ракет – 2628 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76);
- спеціальної техніки – 3583 (+4).
Втрати ворога на 2 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ