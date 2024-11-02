Таким чином противник загалом орієнтовно втратив понад 690 тисяч солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 697680 (+1270)осіб,
  • танків – 9170 (+8);
  • бойових броньованих машин – 18487 (+17);
  • артилерійських систем – 20076 (+37);
  • РСЗВ – 1244 (+0);
  • засобів ППО – 994 (+0);
  • літаків – 369(+0);
  • гелікоптерів – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28);
  • крилатих ракет – 2628 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76);
  • спеціальної техніки – 3583 (+4).


Втрати ворога на 2 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ