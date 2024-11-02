Таким чином противник загалом орієнтовно втратив понад 690 тисяч солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Десантники на Курщині знищили 15 батальйонів противника та сотні одиниць техніки й озброєння

Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 697680 (+1270)осіб,

танків – 9170 (+8);

бойових броньованих машин – 18487 (+17);

артилерійських систем – 20076 (+37);

РСЗВ – 1244 (+0);

засобів ППО – 994 (+0);

літаків – 369(+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28);

крилатих ракет – 2628 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76);

спеціальної техніки – 3583 (+4).



Втрати ворога на 2 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ