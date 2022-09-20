Еще 160 оккупантов, 4 танка и самолет: потери врага по состоянию на 20 сентября
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают наносить российским оккупантам рекордные потери. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину было ликвидировано 54 810 оккупантов.
Только за прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще 160 захватчиков. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
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Какие потери понесли россияне в технике
- танков – 2 216 (+4) единиц,
- боевых бронированных машин – 4 724 (+4) единицы,
- артиллерийских систем – 1 323 (+10) единицы,
- РСЗО – 318 (+6) единиц,
- средств ПВО – 168 (+0) единиц,
- самолетов – 252 (+1) единицы,
- вертолетов – 217 (+0) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 925 (+5) единиц,
- крылатых ракет – 239 (+1) единиц,
- кораблей/катеров – 15 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 587 (+6)единиц,
- специальной техники/special equipment – 125 (+0) единиц.
Потери врага по состоянию на 20 сентября / Фото Генштаб ВСУ
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Авиация Сил обороны поразила 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, одну позицию зенитного ракетного комплекса и один склад боеприпасов.
Также наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БпЛА противника.
Кроме того, в районе Новоайдара зафиксировали успешное попадание по российским бойцам. А в Сватово наши военные нанесли удар по месту скопления живой силы россиян.
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