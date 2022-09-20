Еще 160 оккупантов, 4 танка и самолет: потери врага по состоянию на 20 сентября

Украинские военные продолжают наносить российским оккупантам рекордные потери. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину было ликвидировано 54 810 оккупантов.

Только за прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще 160 захватчиков. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Какие потери понесли россияне в технике

танков – 2 216 (+4) единиц,

боевых бронированных машин – 4 724 (+4) единицы,

артиллерийских систем – 1 323 (+10) единицы,

РСЗО – 318 (+6) единиц,

средств ПВО – 168 (+0) единиц,

самолетов – 252 (+1) единицы,

вертолетов – 217 (+0) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 925 (+5) единиц,

крылатых ракет – 239 (+1) единиц,

кораблей/катеров – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 587 (+6)единиц,

специальной техники/special equipment – 125 (+0) единиц.



Потери врага по состоянию на 20 сентября / Фото Генштаб ВСУ

Оккупанты несут большие потери в Украине: последние новости

Авиация Сил обороны поразила 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, одну позицию зенитного ракетного комплекса и один склад боеприпасов.

Также наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БпЛА противника.

Кроме того, в районе Новоайдара зафиксировали успешное попадание по российским бойцам. А в Сватово наши военные нанесли удар по месту скопления живой силы россиян.

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