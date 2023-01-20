Почти 800 "двухсотых" оккупантов: потери врага по состоянию на 20 января

Украинские защитники продолжают мощно прогонять оккупантов с нашей земли. Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 770 захватчиков.

В общей сложности потери российской армии достигли 119 300 оккупантов по состоянию на 20 января. Заметим, что это ориентировочные данные, ведь из-за высокой интенсивности боев, точное количество ликвидированных врагов подсчитать невозможно. Так что цифры могут быть больше.

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Потери врага в технике

В Генштабе ВСУ сообщили, что в целом с начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла:

вражеских танков – 3139 (+3) единиц,

боевых бронированных машин – 6241 (+6),

артиллерийских систем – 2129 (+7) единиц,

РСЗО – 442 (+0) единицы;

средств ПВО – 220 (+0) единиц;

самолетов – 287 (+0) единиц;

вертолетов – 277 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1886 (+4) единиц,

крылатых ракет – 749 (+0) единиц;

кораблей и катеров – 17 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4903 (+7) единиц;

специальной техники – 190 (+0) единиц.

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Потери врага на 20 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Последние данные от Генштаба о ситуации на фронте