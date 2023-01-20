Почти 800 "двухсотых" оккупантов: потери врага по состоянию на 20 января
Украинские защитники продолжают мощно прогонять оккупантов с нашей земли. Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 770 захватчиков.
В общей сложности потери российской армии достигли 119 300 оккупантов по состоянию на 20 января. Заметим, что это ориентировочные данные, ведь из-за высокой интенсивности боев, точное количество ликвидированных врагов подсчитать невозможно. Так что цифры могут быть больше.
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Потери врага в технике
В Генштабе ВСУ сообщили, что в целом с начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла:
- вражеских танков – 3139 (+3) единиц,
- боевых бронированных машин – 6241 (+6),
- артиллерийских систем – 2129 (+7) единиц,
- РСЗО – 442 (+0) единицы;
- средств ПВО – 220 (+0) единиц;
- самолетов – 287 (+0) единиц;
- вертолетов – 277 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1886 (+4) единиц,
- крылатых ракет – 749 (+0) единиц;
- кораблей и катеров – 17 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4903 (+7) единиц;
- специальной техники – 190 (+0) единиц.
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Потери врага на 20 января / Инфографика Генштаба ВСУ
Последние данные от Генштаба о ситуации на фронте
- 19 января украинская авиация нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, наши воины уничтожили три беспилотника типа "Ланцет-3".
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили сразу 6 пунктов управления, 8 районов сосредоточения оккупантов и склад боеприпасов.
- Россия готовит скрытую мобилизацию на территории временно оккупированного Крыма. В частности, в Севастополе вызовы в военные комиссариаты начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь от мобилизации.
- В Новопскове Старобельского района Луганской области в помещении местного роддома оккупанты развернули полевой госпиталь", где лечат более 300 военнослужащих и наемников ЧВК "Вагнера".
- В Генштабе ВСУ отмечают, что на всей территории Украины повышена угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам.
- Российские военные сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском – враг обороняется.