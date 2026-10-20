Более 1500 оккупантов и значительное количество техники: потери России по состоянию на 20 октября

Россия продолжает нести серьезные потери на поле боя. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 1 560 вражеских военнослужащих.

С 24 февраля 2022 года страна-агрессор потеряла более 1,5 миллиона солдат убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения потери России составили:

личного состава – около 1 568 720 (+1 560) человек;

танков – 12 425 (+9);

боевых бронированных машин – 25 570 (+5);

артиллерийских систем – 51 359 (+42);

РСЗО – 2 227 (+3);

средств ПВО – 1 714 (+0);

самолетов – 449 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 571 572 (+1 578);

наземных робототехнических комплексов – 2 986 (+12);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 164 871 (+293);

специальной техники – 4 842 (+4);

крылатых ракет – 5 138 (+4).



Потери противника / Инфографика Генштаба

Отметим, что в понедельник, 19 октября, 225-й отдельный штурмовой полк за сентябрь уничтожил почти 900 оккупантов. Подразделение вывело из строя более двух вражеских батальонов, а также уничтожило десятки единиц бронетехники и сотни БПЛА.