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20 октября, 06:44
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Более 1500 оккупантов и значительное количество техники: потери России по состоянию на 20 октября

Даниил Жоров

Россия продолжает нести серьезные потери на поле боя. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 1 560 вражеских военнослужащих.

С 24 февраля 2022 года страна-агрессор потеряла более 1,5 миллиона солдат убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения потери России составили:

  • личного состава – около 1 568 720 (+1 560) человек;
  • танков – 12 425 (+9);
  • боевых бронированных машин – 25 570 (+5);
  • артиллерийских систем – 51 359 (+42);
  • РСЗО – 2 227 (+3);
  • средств ПВО – 1 714 (+0);
  • самолетов – 449 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 571 572 (+1 578);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 986 (+12);
  • кораблей / катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 164 871 (+293);
  • специальной техники – 4 842 (+4);
  • крылатых ракет – 5 138 (+4).


Потери противника / Инфографика Генштаба

Отметим, что в понедельник, 19 октября, 225-й отдельный штурмовой полк за сентябрь уничтожил почти 900 оккупантов. Подразделение вывело из строя более двух вражеских батальонов, а также уничтожило десятки единиц бронетехники и сотни БПЛА.