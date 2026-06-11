Менее тысячи долларов: "Мадяр" раскрыл стоимость ликвидации одного оккупанта

Силы беспилотных систем ВСУ нанесли треть потерь российской армии за последний год. Уничтожение одного оккупанта обходится Украине менее чем в тысячу долларов.

Об этом рассказал командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди рассказал в интервью Reuters.

Смотрите также Украинские дроны превратили главную трассу России в «дорогу смерти», – The Guardian

Каковы результаты ударов дронов?

«Мадяр» заявил, что за первые пять месяцев 2026 года операторы СБС ликвидировали более 50 900 российских военных. Также они поразили более 176 500 целей оккупантов.

Средняя стоимость уничтожения одного российского оккупанта, по данным командующего СБС, за последний год составила около 918 долларов. В то же время в среднем за сутки бойцы уничтожали 337 захватчиков и поражали 1 169 целей противника.

В настоящее время подразделения СБС составляют 2,5% от общей численности Вооруженных Сил Украины. Командование планирует увеличить долю таких подразделений до 5% личного состава войск.

Расширяя использование беспилотных летательных аппаратов – не только в подразделениях беспилотников, но и во всей армии в целом – мы значительно увеличиваем количество уничтоженных целей,

– объяснил "Мадяр".

К слову, президент Владимир Зеленский сообщал, что за первый год работы Сил беспилотных систем ВСУ дроны нанесли России ущерба почти на 40 миллиардов долларов. Сейчас БПЛА позволяют Украине наносить удары по целям, которые ранее были недосягаемыми или труднодостижимыми для поражения обычным вооружением.

Напомним, что глава государства подписал указ, которым 11 июня утвердил Днем Сил беспилотных систем ВСУ.