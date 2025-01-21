Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года, Россия потеряла:

  • личного состава – около 822 030 (+1600) человек,
  • танков – 9 833 (+12),
  • боевых бронированных машин – 20 477 (+23),
  • артиллерийских систем – 22 134 (+60),
  • РСЗВ – 1 262 (+0),
  • средства ПВО – 1 050 (+1),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 22 898 (+130),
  • крылатые ракеты – 3 051 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 34 682 (+194),
  • специальная техника – 3 710 (+4).

Потери России в войне
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, ВСУ 18 января уничтожили российскую радиолокационную станцию 1Л119 "Небо-СВУ" на временно оккупированной части Херсонской области. Атака была осуществлена с использованием только трех беспилотников.

Стоит отметить, что "Небо-СВУ" – одна из самых новых российских РЛС метрового диапазона волн для войск ПВО. Однако, почему-то новейшая вражеская система не смогла противодействовать украинским БпЛА.