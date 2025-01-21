Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, Росія втратила:

особового складу – близько 822 030 (+1600) осіб,

танків – 9 833 (+12),

бойових броньованих машин – 20 477 (+23),

артилерійських систем – 22 134 (+60),

РСЗВ – 1 262 (+0),

засоби ППО – 1 050 (+1),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22 898 (+130),

крилаті ракети – 3 051 (+0),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 34 682 (+194),

спеціальна техніка – 3 710 (+4).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, ЗСУ 18 січня знищили російську радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СBУ" на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Атака була здійснена з використанням лише трьох безпілотників.

Варто наголосити, що "Небо-СВУ" – одна з найновіших російських РЛС метрового діапазону хвиль для військ ППО. Однак, чомусь новітня ворожа система не змогла протидіяти українським БпЛА.