Более 34 тысяч оккупантов и еще один вертолет: свежие потери врага
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики несут огромные потери в войне против Украины. По состоянию на 22 июня ВСУ уже ликвидировали 34 230 оккупантов.
За прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали 130 российских военных. Эта цифра приблизительна, ведь подсчитать точно потери врага в зоне ведения активных боевых действий просто невозможно.
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Потери оккупантов в технике
- танков – 1496,
- боевых бронированных машин – 3614,
- артиллерийских систем – 752,
- РСЗВ - 239
- средств ПВО – 99,
- самолетов – 216,
- вертолетов – 182,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 614,
- крылатых ракет – 137,
- кораблей /катеров – 14,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2543,
- специальной техники – 60.
Актуальные потери врага на 22 июня / Инфографика Генштаба ВСУ
В Генштабе ВСУ сообщают, что больше всего потерь враг понес на Славянском, Бахмутском, а также Авдеевском направлениях.
Заметим, что в России о своих потерях не рассказывают почти три месяца. Последнее официальное известие поступило еще 25 марта. Тогда говорилось о несчастных нескольких тысячах ликвидированных оккупантов. Более реальные же данные указывают боевики Донецкой области.
"ДНР" уже потеряли за это время почти 2 тысячи бойцов
В разведке Великобритании поделились цифрой, озвученной боевиками Донецкой области. По состоянию на 16 июня они не досчитались более 10 тысяч бойцов. Из них 8897 – "трехсотые", а вот 2128 – двухсотые.
Напомним, что того же 25 марта в России известили о 1 351 своем ликвидированном бойце. Интересно, что тогда в Генштабе уже сообщалось, что потери врага составляют 16 100 военных.
Попытка штурма возле Углегорской ТЭС не удалась
В Генштабе ВСУ сообщили, что враг пытался провести штурмовые действия в направлении Мироновка – Семигорье. Там же близ Углегорской ТЭС наши военные дали достойный отпор, отразив попытки врага идти вперед. Также захватчики хотели продвинуться в сторону Молодежного – Катериновки. Но и здесь захватчиков ожидало фиаско и необходимость отойти.
Остается неспокойной ситуация вблизи Северодонецка. Окрестности города враг щедро обстреливает. Это он делает для того, чтобы восстановить свое наступление. Пока у оккупантов простая, но сложно достижимая цель – взять под абсолютный контроль город. Поэтому там продолжаются бои.
Кроме того, наносят удары враги из реактивных систем залпового огня. Установками бьют возле Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки, а также Адамовки.
Россия планирует развернуть резервы на Донбассе
В разведке Великобритании также сообщили о готовности российских военных развернуть на территории Донбасса большие резервы. Именно поэтому не утихают обстрелы. Якобы оккупанты пытаются охватить весь район Северодонецка. Это они хотят сделать через Изюм на севере, а также Попасную на юге.
Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба: смотрите видео