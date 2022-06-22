Более 34 тысяч оккупантов и еще один вертолет: свежие потери врага

Российские захватчики несут огромные потери в войне против Украины. По состоянию на 22 июня ВСУ уже ликвидировали 34 230 оккупантов.

За прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали 130 российских военных. Эта цифра приблизительна, ведь подсчитать точно потери врага в зоне ведения активных боевых действий просто невозможно.

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Потери оккупантов в технике

танков – 1496,

боевых бронированных машин – 3614,

артиллерийских систем – 752,

РСЗВ - 239

средств ПВО – 99,

самолетов – 216,

вертолетов – 182,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 614,

крылатых ракет – 137,

кораблей /катеров – 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2543,

специальной техники – 60.



Актуальные потери врага на 22 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщают, что больше всего потерь враг понес на Славянском, Бахмутском, а также Авдеевском направлениях.

Заметим, что в России о своих потерях не рассказывают почти три месяца. Последнее официальное известие поступило еще 25 марта. Тогда говорилось о несчастных нескольких тысячах ликвидированных оккупантов. Более реальные же данные указывают боевики Донецкой области.

"ДНР" уже потеряли за это время почти 2 тысячи бойцов

В разведке Великобритании поделились цифрой, озвученной боевиками Донецкой области. По состоянию на 16 июня они не досчитались более 10 тысяч бойцов. Из них 8897 – "трехсотые", а вот 2128 – двухсотые.

Напомним, что того же 25 марта в России известили о 1 351 своем ликвидированном бойце. Интересно, что тогда в Генштабе уже сообщалось, что потери врага составляют 16 100 военных.

Попытка штурма возле Углегорской ТЭС не удалась

В Генштабе ВСУ сообщили, что враг пытался провести штурмовые действия в направлении Мироновка – Семигорье. Там же близ Углегорской ТЭС наши военные дали достойный отпор, отразив попытки врага идти вперед. Также захватчики хотели продвинуться в сторону Молодежного – Катериновки. Но и здесь захватчиков ожидало фиаско и необходимость отойти.

Остается неспокойной ситуация вблизи Северодонецка. Окрестности города враг щедро обстреливает. Это он делает для того, чтобы восстановить свое наступление. Пока у оккупантов простая, но сложно достижимая цель – взять под абсолютный контроль город. Поэтому там продолжаются бои.

Кроме того, наносят удары враги из реактивных систем залпового огня. Установками бьют возле Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки, а также Адамовки.

Россия планирует развернуть резервы на Донбассе

В разведке Великобритании также сообщили о готовности российских военных развернуть на территории Донбасса большие резервы. Именно поэтому не утихают обстрелы. Якобы оккупанты пытаются охватить весь район Северодонецка. Это они хотят сделать через Изюм на севере, а также Попасную на юге.

Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба: смотрите видео