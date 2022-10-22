Уже более 67 тысяч ликвидированных оккупантов: потери врага по состоянию на 22 октября
Российская армия несет все большие потери на поле боя в Украине. По состоянию на 22 октября ВСУ ликвидировали 67 070 российских военных.
За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали около 320 российских военных. В Генштабе уточнили, что данные уточняются, поскольку сложно вести точный подсчет во время активных боевых действий. Поэтому потери личного состава оккупантов могут быть еще больше.
Уничтоженная техника российских захватчиков
В целом с 24 февраля и по состоянию на утро 22 октября российские вооруженные силы в полномасштабной войне против Украины потеряли:
- танков – 2 579,
- боевых бронированных машин – 5 266,
- артиллерийских систем – 1 653,
- РСЗО – 373,
- средства ПВО – 189,
- самолетов – 270,
- вертолетов – 243,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 341,
- крылатые ракеты – 329,
- корабли и катера – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 021,
- специальная техника – 148.
Потери врага за прошедшие сутки
За прошедшие сутки россияне потеряли по меньшей мере 6 танков, 8 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 1 РЗСВ, 1 самолет, 16 БпЛА, 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 единицу специальной техники.
Потери врага 22 октября / Генштаб ВСУ
В Генштабе рассказали об успехах ВСУ
- За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по оккупантам. Подтверждено поражение 3 опорных пунктов, 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники и 3 позиций ЗРК противника.
- Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитный ракетный комплекс С-300 врага, артиллерию на огневых позициях и еще 5 важных целей.
- Подразделения ПВО по разным направлениям сбили вражеский самолет Су-25 и один БпЛА типа "Орлан-10".
- Этой ночью в Николаевской области сбили 10 дронов-камикадзе, а в Кировоградской области – 1. Они атаковали Юг Украины.
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