Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Также были уничтожены десятки единиц вражеской техники.

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Какие потери у России по состоянию на 22 января

С начала полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года, Россия потеряла:

личного состава – около 823 980 (+1 950) человек,

танков – 9 844 (+11),

боевых бронированных машин – 20 485 (+8),

артиллерийских систем – 22 194 (+60),

РСЗО – 1 262 (+0),

средств ПВО – 1 050 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 23 039 (+141),

крылатых ракет – 3 051 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 34 837 (+155),

специальной техники – 3 711 (+1).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ