Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Також було знищено десятки одиниць ворожої техніки.
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Які втрати у Росії станом на 22 січня
Від початку повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, Росія втратила:
- особового складу – близько 823 980 (+1 950) осіб,
- танків – 9 844 (+11),
- бойових броньованих машин – 20 485 (+8),
- артилерійських систем – 22 194 (+60),
- РСЗВ – 1 262 (+0),
- засобів ППО – 1 050 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23 039 (+141),
- крилатих ракет – 3 051 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34 837 (+155),
- спеціальної техніки – 3 711 (+1).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ