Еще 240 ликвидированных оккупантов: новые данные о потерях врага
Герои ВСУ наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 24 сентября украинские воины уже уничтожили более 56 тысяч оккупантов.
В общей сложности удалось уничтожить уже не менее 56 300 российских военных. Заметим, что это лишь приблизительные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты в ходе активных боевых действий.
Свежие потери врага
По состоянию на 24 сентября, кроме 56 300 личного состава, российские захватчики потеряли:
- танков – 2 262 (+8) единиц,
- боевых бронированных машин – 4807 (+11) единиц,
- артиллерийских систем – 1361 (+6) единиц,
- РСЗО – 327 (+1) единиц,
- средства ПВО – 170 единиц,
- самолетов – 255 (+1) единиц,
- вертолетов – 220 (+1) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 956 (+6),
- крылатых ракет – 240,
- кораблей и катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3681 (+22) единиц,
- специальная техника – 126 единиц.
Вчера наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Подробнее о потерях оккупантов этих суток
Ранее в Генштабе сообщили, что авиация Сил обороны нанесла по россиянам 25 ударов. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов и 7 позиций зенитных ракетных комплексов.
При этом подразделения противовоздушной обороны уничтожили один вертолет, один самолет и 8 БпЛА оккупантов, а ракетные войска и артиллерия поразили:
- 6 пунктов управления,
- более 20 районов сосредоточения живой силы и техники россиян,
- 3 позиции противовоздушной обороны,
- 4 склада с боеприпасами.