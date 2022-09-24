Еще 240 ликвидированных оккупантов: новые данные о потерях врага

Герои ВСУ наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 24 сентября украинские воины уже уничтожили более 56 тысяч оккупантов.

В общей сложности удалось уничтожить уже не менее 56 300 российских военных. Заметим, что это лишь приблизительные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты в ходе активных боевых действий.

Свежие потери врага

По состоянию на 24 сентября, кроме 56 300 личного состава, российские захватчики потеряли:

танков – 2 262 (+8) единиц,

боевых бронированных машин – 4807 (+11) единиц,

артиллерийских систем – 1361 (+6) единиц,

РСЗО – 327 (+1) единиц,

средства ПВО – 170 единиц,

самолетов – 255 (+1) единиц,

вертолетов – 220 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 956 (+6),

крылатых ракет – 240,

кораблей и катеров – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3681 (+22) единиц,

специальная техника – 126 единиц.

Вчера наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Подробнее о потерях оккупантов этих суток

Ранее в Генштабе сообщили, что авиация Сил обороны нанесла по россиянам 25 ударов. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов и 7 позиций зенитных ракетных комплексов.

При этом подразделения противовоздушной обороны уничтожили один вертолет, один самолет и 8 БпЛА оккупантов, а ракетные войска и артиллерия поразили: