Почти 35 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники: свежие потери россиян

Враг вторгся на нашу землю подло и цинично, поэтому и несет огромные потери. На 26 июня наши защитники уже ликвидировали 34 850 россиян.

Актуальное количество потерь россиян в живой силе и технике было обнародовано в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Но данные не являются точными из-за ожесточенности борьбы.

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Актуальные потери врага по состоянию на 26 июня

Личный состав – 34 850 (+150) бойцов ликвидировано

Танки – 1 532 (+21) единицы,

Боевые бронированные машины – 3 659 (+14) единиц,

Артиллерийские системы – 764 единицы,

РСЗО – 243 (+2) единицы,

Средства ПВО – 99 единиц,

Самолеты – 217 единиц,

Вертолеты – 184 единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4) единиц,

Крылатые ракеты – 139 (+2) единиц,

Корабли / катера – 14 единиц,

Автомобильная техника и автоцистерны – 2 564 (+4) единицы,

Специальная техника – 60 единиц.

Актуальные потери врага по состоянию на 26 июня / Инфографика Генштаба

В Генштабе ВСУ сообщили, что наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Кураховском направлениях

Отметим, что непростой остается ситуация на фронте. В Генштабе сообщают, что на ряде направлений враг пытается провести наступательные действия. А вот вблизи Лисичанска вообще хочет взять в кольцо наших военных.

Где сейчас горячее всего на фронте

Славянское направление. Здесь у врага четкая цель. Он пытается все свои усилия сосредоточить на наступлении на Долгенькое и Мазановку.

Но это не мешает оккупантам бить по населенным пунктам. Для этого используются как ствольная артиллерия, так и реактивные системы залпового огня. Из них открывают огонь по районам Новой Дмитровки, Крестища, Дубровного, Богородичного, Новопавловки, Адамовки, Грушевахи, Вернополья, Краснополья, Мазановки, Веселого и Курульки.

Донецкое направление. Здесь враг сделал акцент именно на Лисичанске и окрестностях. Российские бойцы там стремятся взять в кольцо наших военных в районе города.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях тоже не обошлось без боевых действий. Враг делает все возможное для того, чтобы сковывать движения наших войск, а также предотвращать переброс.

С этой целью захватчики щедро поливают наши позиции огнем. По районам Керамики, Красногоровки, Северного, Водяного, Опытного, Уманского, Тоненького, Карловки, а также Новомихайловки бьют из танков, а также артиллерии.

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