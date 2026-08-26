В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 480 750 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 26 августа 2026 года Россия потеряла:

личного состава – 1 480 750 (+1 450) человек;

танков – 12 300 (+7);

боевых бронированных машин – 25 230 (+10);

артиллерийских систем – 48 641 (+74);

РСЗО – 2 062 (+4);

средств ПВО – 1 588 (+1);

самолетов – 440 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 481 605 (+1 723);

наземных робототехнических комплексов – 2 387 (+9);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 139 754 (+533);

специальной техники – 4 592 (+10),

крылатых ракет – 5 052 (+0).

Потери России / Фото Генштаба

Напомним, что 25 августа Генштаб сообщил о новых сбитых целях, среди которых – МиГ-29, комплексы РЭБ и военные склады.

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