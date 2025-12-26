В целом войска страны террористки уменьшились уже на 1 202 070 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

Потери России по состоянию на 26 декабря / Инфографика Генштаба

Недавно россияне заявили о поражении военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму. Говорят, что в результате удара якобы есть погибшие и пострадавшие среди экипажа.

По последним данным ВСУ также нанесли удар по российскому военному аэродрому в Адыгее и поразили ремонтное подразделение в Донецкой области.