Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают активно расти. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 2 319 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 645 899 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 26 ноября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 645 899 (+2 319) человек;

танков – 12 512 (+5);

боевых бронированных машин – 25 992 (+18);

артиллерийских систем – 52 825 (+24);

РСЗО – 2 304 (+3);

средств ПВО – 1 771 (+2);

самолетов – 456 (+4);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 621 002 (+989);

наземных робототехнических комплексов – 3 229 (+9);

кораблей / катеров – 36 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 180 094 (+495);

специальной техники – 4 943 (+6);

крылатых ракет – 5 278 (+0).

Потери России в войне / Генштаб ВСУ

Напомним, что в ночь на 25 ноября на военном аэродроме "Саваслейка" под обстрел, по предварительным данным, были сбиты сверхзвуковые истребители МиГ-31 и фронтовые бомбардировщики Су-34.

Также с начала 2026 года армия России потеряла более 400 тысяч военных. Это самый высокий показатель за все время полномасштабной войны и больше, чем потери противника за весь 2024 год.