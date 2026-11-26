4 самолета и более 2 300 оккупантов: потери России по состоянию на 26 ноября
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают активно расти. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 2 319 оккупантов.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 645 899 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 26 ноября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 645 899 (+2 319) человек;
- танков – 12 512 (+5);
- боевых бронированных машин – 25 992 (+18);
- артиллерийских систем – 52 825 (+24);
- РСЗО – 2 304 (+3);
- средств ПВО – 1 771 (+2);
- самолетов – 456 (+4);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 621 002 (+989);
- наземных робототехнических комплексов – 3 229 (+9);
- кораблей / катеров – 36 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 180 094 (+495);
- специальной техники – 4 943 (+6);
- крылатых ракет – 5 278 (+0).
Потери России в войне / Генштаб ВСУ
Напомним, что в ночь на 25 ноября на военном аэродроме "Саваслейка" под обстрел, по предварительным данным, были сбиты сверхзвуковые истребители МиГ-31 и фронтовые бомбардировщики Су-34.
Также с начала 2026 года армия России потеряла более 400 тысяч военных. Это самый высокий показатель за все время полномасштабной войны и больше, чем потери противника за весь 2024 год.