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26 октября, 06:36
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1 990 оккупантов и большое количество важной техники: потери России на 26 октября

София Рожик

Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 990 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 580 440 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 26 октября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 580 440 (+1 990) человек;
  • танков – 12 448 (+1);
  • боевых бронированных машин – 25 609 (+4);
  • артиллерийских систем – 51 632 (+18);
  • РСЗО – 2 239 (+2);
  • средств ПВО – 1 726 (+1);
  • самолетов – 449 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 458 (+1 656);
  • наземных робототехнических комплексов – 3 018 (+1);
  • кораблей / катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 167 240 (+322);
  • специальной техники – 4 858 (+2);
  • крылатых ракет – 5 138 (+0).

Потери России в войне / Генштаб ВСУ

Напомним, что 24 октября и в ночь на 25 октября " подразделениями Сил обороны Украины было поражено " радиолокационные станции армии России в районах населенных пунктов Гостищево и Курганное Белгородской области России, а также пункт управления подразделения оккупантов в районе населенного пункта Тарасовка Запорожской области и командно-наблюдательный пункт в районе Голой Пристани Херсонской области.