1 990 оккупантов и большое количество важной техники: потери России на 26 октября
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 990 оккупантов.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 580 440 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 26 октября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 580 440 (+1 990) человек;
- танков – 12 448 (+1);
- боевых бронированных машин – 25 609 (+4);
- артиллерийских систем – 51 632 (+18);
- РСЗО – 2 239 (+2);
- средств ПВО – 1 726 (+1);
- самолетов – 449 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 458 (+1 656);
- наземных робототехнических комплексов – 3 018 (+1);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 167 240 (+322);
- специальной техники – 4 858 (+2);
- крылатых ракет – 5 138 (+0).
Потери России в войне / Генштаб ВСУ
Напомним, что 24 октября и в ночь на 25 октября " подразделениями Сил обороны Украины было поражено " радиолокационные станции армии России в районах населенных пунктов Гостищево и Курганное Белгородской области России, а также пункт управления подразделения оккупантов в районе населенного пункта Тарасовка Запорожской области и командно-наблюдательный пункт в районе Голой Пристани Херсонской области.