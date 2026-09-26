Минус 1 710 оккупантов и сотни единиц техники: потери России по состоянию на 26 сентября

Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 710 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 527 280 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери понесла Россия

По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года по 26 сентября 2026 года украинские защитники уничтожили:

личного состава – около 1 527 280 (+1 710) человек;

танков – 12 376 (+7);

боевых бронированных машин – 25 435 (+20);

артиллерийских систем – 50 371 (+96);

РСЗО – 2 160 (+3);

средств ПВО – 1 673 (+4);

самолетов – 443 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 534 020 (+1 445);

наземных робототехнических комплексов – 2 748 (+12);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 153 728 (+576);

специальной техники – 4 749 (+8);

крылатых ракет – 5 118 (+0).

Напомним, что на днях Госпогранслужба Украины показала видео, как пилоты подразделения беспилотных систем "Феникс" бригады "Помста" ведут боевые действия на Торецком направлении. Украинским защитникам удалось там поразить российские ТОС-1А "Солнцепок" и РСЗО "Ураган".

А в оккупированном Россией Луганске вечером 24 сентября прогремели взрывы. Огонь охватил торговый центр. Возможно, был поражен логистический хаб российских войск.