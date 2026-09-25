Об этом сообщили в телеграм-канале Exilenova+.
Что горит в Луганске?
В оккупированном Россией Луганске вечером в четверг прогремели взрывы. После этого в сети стали распространяться кадры с пожаром. Дым от него активно поднимается в небо.
В Луганске загорелся ТЦ / Exilenova+
Отмечается, что огонь охватил торговый центр. Позже телеграм-канал сообщил, что, возможно, был поражен логистический хаб российских войск, а взрывы были и в других районах города.
Масштабный пожар в Луганске / Exilenova+
По предварительным данным, объект масштабно горит как минимум в двух местах. В сети предполагают, что огонь может охватить все здание.
Очевидцы запечатлели пожар в Луганске: смотрите видео
Помимо огня и дыма, там продолжают раздаваться взрывы.
Последствия взрывов в Луганске: смотрите видео
Напомним, 21 сентября украинские военные провели атаку на российскую базу хранения и запуска беспилотников вблизи Цимбулова в Орловской области России. В результате точных ударов загорелись как минимум три склада. Также была повреждена площадка для запуска дронов и пять пусковых установок