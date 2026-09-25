Об этом сообщили в телеграм-канале Exilenova+.

Что горит в Луганске?

В оккупированном Россией Луганске вечером в четверг прогремели взрывы. После этого в сети стали распространяться кадры с пожаром. Дым от него активно поднимается в небо.

В Луганске загорелся ТЦ / Exilenova+

Отмечается, что огонь охватил торговый центр. Позже телеграм-канал сообщил, что, возможно, был поражен логистический хаб российских войск, а взрывы были и в других районах города.

Масштабный пожар в Луганске / Exilenova+

По предварительным данным, объект масштабно горит как минимум в двух местах. В сети предполагают, что огонь может охватить все здание.

Очевидцы запечатлели пожар в Луганске: смотрите видео

Помимо огня и дыма, там продолжают раздаваться взрывы.

Последствия взрывов в Луганске: смотрите видео

Напомним, 21 сентября украинские военные провели атаку на российскую базу хранения и запуска беспилотников вблизи Цимбулова в Орловской области России. В результате точных ударов загорелись как минимум три склада. Также была повреждена площадка для запуска дронов и пять пусковых установок