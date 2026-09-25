Про це повідомили у телеграм-каналі Exilenova+.

Що горить у Луганську?

В окупованому Росією Луганську увечері четверга прогриміли вибухи. Опісля у мережі стали поширювати кадри із пожежею. Дим від неї активно здіймається у небо.

У Луганські спалахнув ТЦ / Exilenova+

Зазначається, що вогонь охопив торгівельний центр. Згодом телеграм-канал повідомив, що могло бути уражено логістичний хаб російських військ, а вибухи були й в інших районах міста.

Масштабна пожежа у Луганську / Exilenova+

За попередніми даними, об'єкт масштабно горить щонайменше у двох місцях. У мережі припускають, що вогонь може охопити всю будівлю.

Очевидці показали пожежу в Луганську: дивіться відео

Окрім вогню та диму, там продовжують лунати вибухи.

Наслідки вибухів у Луганську: дивіться відео

Нагадаємо, 21 вересня українські військові атакували російську базу зберігання та запуску безпілотників поблизу Цимбулова в Орловській області Росії. В результаті влучних ударів загорілися щонайменше три склади. Також було пошкоджено майданчик для запуску дронів і п'ять пускових установок